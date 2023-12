Il Milan è in totale emergenza in attacco. Giroud ha dovuto saltare Fiorentina e Frosinone per squalifica mentre Okafor e Leao sono fuori per infortunio. Inoltre c’è Jovic che, nonostante il gol di ieri, non convince pienamente tutti e la sua permanenza sarebbe a rischio. Per questo motivo i rossoneri si stanno guardando intorno e ci sono diversi profili che piacciono per l’attacco.

Da David a Guirassy, chi può arrivare a gennaio?

In cima alla lista delle preferenze ci sarebbe Jonathan David del Lille che, però, ha un costo molto alto del cartellino ossia almeno 50 milioni di euro. Le alternative, quindi, sono Adams del Montpellier che sta facendo molto bene e Serhou Guirassy dello Stoccarda, capocannoniere della Bundesliga con 16 gol dietro Kane che ne ha 18. Il giocatore della Guinea ha una clausola da 20 milioni valida solo per gennaio ma ha già fatto sapere di voler restare in Germania almeno fino a giugno.