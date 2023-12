Paolo Condò ha parlato negli studi di Sky in merito al futuro di Stefano Pioli al Milan. Il periodo complicato fa suscitare più di qualche dubbio al giornalista sulla panchina rossonera.

Condò su Pioli

Queste le sue parole: “Credo che questo sarà l’ultimo anno di Pioli al Milan. Per quello che ha fatto credo che meriti anche di terminare la stagione sulla panchina rossonera. Ha fatto grandi cose in questi anni al Milan, come la vittoria dello scudetto e la semifinale di Champions League”.