Calciomercato Milan, un club di A si inserisce per Brassier: la situazione

Visti i tanti infortuni nel reparto arretrato, il Milan vorrebbe prendere un difensore di prospettiva per il futuro. Il nome più caldo è quello di Brassier ma la pista che porta al centrale francese del Brest si sta complicando per via di un inserimento di una big di Serie A.

Non solo il Milan su Brassier

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo account Twitter, il classe ’99 è stato richiesto nelle ultime ore anche dal Napoli. I partenopei vogliono rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Natan e un sostituto di Kim non trovato all’altezza in estate.