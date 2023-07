Calciomercato, Musah ha deciso il suo futuro: vuole solo il Milan

Il Milan non ha ancora intenzione di fermarsi, infatti, dopo aver concluso le trattative per Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Noah Okafor e aver ipotecato il trasferimento di Samuel Chukwueze del Villareal, la dirigenza rossonera vuole regalare l’ennesimo colpo di questa sessione di mercato ai propri tifosi. Il sogno è Yunus Musah centrocampista statunitense con passaporto inglese di proprietà del Valencia.

Calciomercato Milan, c’è la volontà di Musah: si attendono sviluppi

Musah è ormai da molto tempo sul taccuino del Milan. Si tratta di un centrocampista con grandi margini di miglioramento, molto duttile tatticamente e può ricoprire anche il ruolo di mezz’ala oltre che quello del trequartista, all’occorrenza regista. Come riportato da Il Giornale, la distanza tra domanda e offerta non è troppo ampia. La richiesta degli spagnoli è di 23 milioni,mentre l’offerta messa nel piatto dal club lombardo è di 18 milioni+bonus. La volontà del giocatore resta ferma, vuole provare una nuova esperienza in Italia. La dirigenza rossonera tenta il colpo anche per aumentare il numero degli atleti a disposizione di Stefano Pioli, dato che l’unico regista in grado di ricoprire quel ruolo in prima squadra è il bosniaco Rade Krunic.