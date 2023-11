Piotr Zieliński è in Polonia in ritiro con la propria nazionale. Il centrocampista, si sa, è nel mirino di diversi club, tra cui Inter e Juventus; il contratto del giocatore è in scadenza al mese di giugno con il Napoli. In merito alle trattative Zieliński ha detto che è il proprio agente a occuparsene.

Zieliński – Le parole del giocatore

Zieliński dal proprio paese, dove sta lavorando in preparazione per gli impegni della rispettiva nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del mercato. Questo è ciò che il centrocampista classe 1994 ha detto: “Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora”.