Calciomercato Napoli, è fatta per il vice Meret

Le strade di Pierluigi Gollini e del Napoli si incroceranno nuovamente. Nella scorsa stagione, l’estremo difensore ha iniziato la stagione con la maglia della Fiorentina, per poi trasferirsi al Napoli durante il mercato invernale come secondo portiere di Meret. Con la maglia azzurra, è stato impiegato da Luciano Spalletti in quattro occasioni in campionato.

Calciomercato Napoli, i dettagli dell’operazione Gollini

l club, sotto la presidenza di De Laurentiis, ha praticamente concluso l’operazione con l’Atalanta, la squadra che detiene attualmente il suo cartellino, per riportare Gollini ad indossare la maglia azzurra. L’affare sembra essere in fase di chiusura, con una formula di prestito oneroso a 400.000 euro, con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Al momento, rimangono solo gli ultimi dettagli da sistemare, dopodiché verranno organizzate le visite mediche prima che Gollini firmi il contratto con il Napoli.