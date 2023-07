Calciomercato Napoli, Garcia sorride | Positivo l’incontro con il centrocampista

Il Napoli potrebbe aver risolto un problema nel centrocampo di Rudi Garcia: la situazione legata a Piotr Zielinski infatti, ha subito un cambiamento improvviso nelle ultime ore, con il polacco che sembrava ad un passo dal riabbracciare Maurizio Sarri alla Lazio. Ora invece si torna a parlare di rinnovo contrattuale per il nazionale.

Calciomercato Napoli, incontro positivo per il rinnovo di Zielinski

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro con De Laurentiis, nonostante presupposti di partenza decisamente complessi è stato ritenuto soddisfacente dalle parti. Il dialogo è ricominciato: per la gioia di Zielinski, che non ha mai nascosto la sua voglia di continuare. Il giocatore ha rifiutato la prospettiva araba (Al-Alhi) ed è richiesto dalla Lazio, ma il prezzo di DeLa non collima con le aspirazioni di Lotito: 30mln più 5 di bonus. Il polacco, tra l’altro, ha voglia di continuare con il Napoli, è la sua speranza proprio come quella del gruppo: i compagni di squadra tifano per il suo rinnovo e lo hanno anche fatto sapere con garbo alla società.