Calciomercato Napoli, Lozano resta in uscita: un club arabo ci prova

La situazione Lozano non sembra avere pace in casa Napoli. Nonostante la convocazione per la sfida contro il Frosinone, il messicano resta in uscita dal club partenopeo con due club, uno ora e uno a gennaio, pronti a fare sul serio.

America o Arabia, dove andrà Lozano?

Uno dei due club è il Los Angeles FC che però sarebbe disposto ad avere l’esterno messicano solo a gennaio, visto che la stagione negli USA si conclude a dicembre. Mentre c’è una proposta araba per averlo fin da subito e si tratta dell’Al-Ahli, lo stesso club che voleva Zielinski in precedenza ma che il polacco ha rifiutato.