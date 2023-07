Calciomercato Napoli, per Scalvini il prezzo sale sempre di più | E ora?

L’oggetto del desiderio di questo calciomercato per molti club di Serie A potrebbe raffigurare il profilo di Giorgio Scalvini, centrale di difesa di proprietà dell’Atalanta. Il prezzo fissato per il difensore classe 2003 è di 50 milioni di euro, a dimostrazione di quanto sia fondamentale per mister Gasperini e incedibile per il club. La Repubblica si espone ritenendo impossibile che il Napoli privo di Kim Min-jae, così come tutti gli altri club interessati a Scalvini, arriverà a spendere così tanto per accaparrarsi il gioiellino dei nerazzurri.

Calciomercato Napoli, fuori dalla corsa per Scalvini

Sempre il quotidiano sopra citato, fa sapere che gli azzurri del neotecnico Rudi Garcia continuano a tenere sulla lista dei papabili rinforzi per la prossima stagione Giorgio Scalvini, senza però aver mai approfondito la questione con l’Atalanta, considerandosi difatti fuori dalla corsa, almeno in questa sessione di mercato.