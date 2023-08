Calciomercato Napoli, si tratta una stella dall’Olanda | ecco il profilo

Il calciomercato in entrata del Napoli sembra quasi voler dimostrare al mondo che con la continuità, mantenendo l’ossatura della rosa uguale per più di una stagione, allenatore a parte, si possono raggiungere ugualmente gli obiettivi prefissati e già raggiunti la scorsa stagione. Tuttavia Aurelio De Laurentiis, dopo svariati obiettivi di mercato sfumati, ci tiene a regalare al neotecnico Rudi Garcia, un giocatore che possa rinforzare la rosa che ha portato i colori partenopei sul tetto d’Italia.

Calciomercato Napoli, colpo in entrata?

Per il Napoli sbuca fuori il nome dell’esterno/ala belga Johan Bakayoko, di proprietà degli olandesi del PSV. Il talento classe 2003 durante l’ultima stagione, tra Eredivise e coppe, è stato artefice di 9 gol e 6 assist centrati in 39 apparenze. Come sottolineato da Sacha Tavolieri di RMC Sport, c’è una vera e propria trattativa in corso tra le due parti, nonostante il continuo far muro del PSV per il gioiellino belga. Da considerare anche l’interesse del West Ham per Bakayoko.