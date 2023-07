Calciomercato Napoli, trattativa in chiusura: in arrivo un terzino dalla Serie A

Calciomercato Napoli, si chiude per Faraoni

Dopo la presentazione delle nuove maglie con lo scudetto sul petto, Aurelio De Laurentiis e la società partenopea sono nuovamente al lavoro per rinforzare la rosa e regalare nuovi acquisti al neo tecnico azzurro, Rudi Garcia. Si punta a rinforzare la fascia – data la partenza di Zanoli, destinato al prestito al Genoa – e si cerca un vice Di Lorenzo. Al riguardo, il primo nome segnalato è quello di Davide Faraoni.

Faraoni, si limano gli ultimi dettagli

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il terzino dell’Hellas Verona sarebbe molto vicino al passaggio in azzurro per una cifra intorno ai 2-3 di milioni di euro. La società gialloblù avrebbe dato il proprio assenso per il trasferimento del calciatore ai campioni d’Italia: per la chiusura mancano soltanto i dettagli. Tra i partenopei e il club veneto si apre, tuttavia, un nuovo intreccio di mercato, questa volta legato a Folorunsho – centrocampista che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Bari, di proprietà del Napoli – che potrebbe disputare il prossimo campionato proprio negli scaligeri.