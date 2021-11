Calciomercato, no secco all’Inter: alla Juventus già a gennaio

Il calciatore belga del Borussia Dortmund piace molto all'Inter di Simone Inzaghi, ma non solo.

Non è un mistero che Allegri, visti i pochi giocatori a disposizione a centrocampo ha chiesto un rinforzo davanti alla difesa alla proprietà bianconera. I nomi che piacciono in casa Juventus sono diversi, tra cui Zakaria del Borussia Monchengladbach che però piace anche a Roma, Inter, Barcellona e Manchester City visto che il calciatore andrà a scadenza il prossimo giugno 2022.

Juventus, Witsel arriva già a gennaio?

Non c’è solo lui però sulla lista di Cherubini visto che ad Allegri piace da sempre il centrocampista Witsel del Borussia Dortmund. Il giocatore ex Zenit, che sta valutando sempre di più il suo futuro visto il contratto in scadenza, è considerato una riserva dall’allenatore Marco Rose e potrebbe quindi lascerà il club già a gennaio.

Il calciatore, che piace però anche all’Inter di Marotta, che sta valutando l’acquisto del centrocampista belga solo se usciranno calciatori come Gagliardini e Vecino, potrebbe già arrivare nel club bianconero a gennaio, a patto che la società bianconera ceda qualche esubero come Ramsey e Rabiot, i maggiori indiziati a lasciare il club bianconero nella prossima sessione di mercato.