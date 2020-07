Il Pisa interessato all’attaccante Biasci

Secondo quanto riporta TuttoB, il Pisa sembra interessato alle prestazioni di Tommaso Biasci, attaccante classe ’96 originario di San Giuliano Terme. Biasci ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Pisa, ma non ha mai raggiunto la prima squadra, si è messo in luce nelle fila di Livorno e Lucchese, ma anche nella Carrarese dova ha giocato con Tavano e Maccarone. In questa stagione nel Carpi per lui 40 presenze, 17 gol ed un assist.