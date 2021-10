Calciomercato, Pjanic torna alla Juventus? La risposta del bosniaco

Pjanic era ieri a Torino per assistere a Belgio-Francia

Come riferito dall’inviato di Sky Sport Paolo Aghemo, questa mattina Miralem Pjanic era alla Continassa. No, non c’è nessun intreccio di mercato che coinvolga la Vecchia Signora e il bosniaco che in estate erano stati vicini (soprattutto il desiderio del centrocampista era quello di tornare laddove era stato bene e aveva vinto 4 scudetti).

Pjanic, a Torino per assistere alla spettacolare semifinale di Superlega tra Belgio e Francia, è semplicemente tornato per una visita di piacere ai suoi vecchi compagni e al suo vecchio allenatore Massimiliano Allegri. Difatti a domanda dell’inviato di Sky Sport, l’ex Barcellona ha risposto frettolosamente con un “No, no” che ha chiuso ogni spiraglio. Pjanic è infatti appena sbarcato in bianconero, ma quello turco del Besiktas, e qua ha chiaramente intenzione di rimanere fino al termine della stagione deciso a giocarsi le sue carte sia nel campionato nazionale, sia in Champions League dove però i turchi hanno cominciato con 0 punti nelle prime due partite