Calciomercato Roma, accordo raggiunto: Pinto vuole concludere in fretta

La Roma cerca di assemblare i pezzi prima dell’inizio della nuova stagione. Tiago Pinto tenterà in ogni modo di consegnare la rosa nei tempi decisi con Mourinho, perciò sta velocizzando ogni tipo di mossa. Andrà rivisto ogni reparto ed il ds dei giallorossi dovrà colmare i ruoli critici. Partendo dalla difesa, sembra imminente l’addio di Ibanez che dovrà essere sostituito con un profilo che Muorinho reputa affidabile. In quanto a questo, la Roma sta pensando seriamente di riscattare il giocatore, arrivato a gennaio, dimostratosi efficiente alle manovre del tecnico lusitano.

Calciomercato Roma, accordo trovato per Llorente

Diego Llorente è arrivato a Roma nella sessione di mercato invernale, attendendo il momento giusto per farsi notare. Lo spagnolo è riuscito a convincere Mourinho con poche prestazioni grazie alla sua determinazione ed esperienza che hanno fatto in modo di attivare nuovamente la trattiva con il Leeds, per il rinnovo del prestito. Il giocatore vuole tornare nella capitale e rimanere alla corte di Josè Mourinho.