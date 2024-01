Calciomercato Roma, altro difensore in arrivo per Mourinho | Di chi si tratta

La Roma non si ferma di certo a Huijsen. Josè Mourinho, tecnico dei giallorossi, aspetta un nuovo colpo in difesa viste le assenze di N’dicka e Smalling anche se questa volta potrebbe essere un colpo in prospettiva, stile il calciatore ex Juventus.

Calciomercato Roma, ecco Seck dalla Pro Vercelli

Si tratta di Mohamed Seck, difensore classe 2006 della Pro Vercelli, che nelle prossime ore diventerà un calciatore giallorosso. E proprio di questo ha parlato Maurizio Dossena, tecnico della Pro Vercelli. “Seck non era mai stato con i grandi, ha lavorato sodo sia nella costruzione del proprio corpo sia nel capire il calcio, sia nel mettersi a disposizione. Sono a conoscenza dell’offerta della Roma: siamo fieri di questa chance, di portare un ragazzo delle nostre giovanili in palcoscenici così importanti. Ora non so come la società voglia chiudere la trattativa, ma penso che siamo in dirittura d’arrivo”.