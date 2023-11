Secondo quanto riporta Laroma24.it, Friedkin vuole di più dalla Roma. La squadra giallorossa sta vivendo un momento altalenante: nelle ultime quattro partite sono arrivate una vittoria un pareggio e due sconfitte. La squadre di Josè Mourinho al momento gode del settimo posto in classifico momentaneo, con l’obiettivo Champions che dista solo 3 punti. Alla ripresa ci si aspetta di fare meglio, ma l’incertezza su quello che sarà il cammino, non ha fatto emergere novità sui possibili rinnovi che riguardano l’allenatore e il general manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Badiashile nuovo obiettivo

Pinto però, continua a lavorare sulla questione rinnovi dei propri giocatori. In primis si lavora al rinnovo del contratto di Bove, mentre per Spinazzola non c’è stato e non è stato programmato ancora alcun appuntamento. Occhi aperti anche sul mercato dei difensori. Sono molti i giocatori che vengono offerti dai loro agenti, ultimo Badiashile, che in questa stagione tra scelte tecniche e infortuni, conta solo una presenza con la maglia del Chelsea.