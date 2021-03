Calciomercato Roma, per l’attacco si sogna il doppio colpo

In casa Roma si pensa a rinforzare il reparto offensivo. Tanti i nomi sul taccuini di Pinto, spunta anche quello dell’attaccante dell’Arsenal

La ricerca di un attaccante non è mai semplice. La Roma, in estate, dovrà intervenire sul mercato per rinforzare un reparto che potrebbe vedere la partenza di Edin Dzeko. Il bosniaco quasi sicuramente lascerà la Capitale, anche per via degli screzi avuti in questa stagione con Paulo Fonseca. Però, anche in questo caso, bisogna aprire una parentesi. L’allenatore portoghese è in scadenza di contratto, la Roma non ha ancora avviato la pratica del rinnovo ma a riguardo non c’è fretta o preoccupazione. Infatti, sull’attuale contratto c’è una clausola di rinnovo che scatterebbe con la qualificazione automatica alla prossima Champions League. Al momento la situazione è ancora tutta aperta poiché i giallorossi sono a -2 dal 4° posto occupato dall’Atalanta e sono ancora in corsa in Europa League. Ci sono più scenari aperti ma Tiago Pinto non vuole farsi trovare impreparato.

Calciomercato Roma, sogno Lacazette ma piace anche Belotti

Tiago Pinto non può arrivare a giugno senza aver studiato più strategie per cercare il prossimo attaccante. Secondo quanto riferito da asromalive, i due nomi in lizza sono Andrea Belotti e Alexandre Lacazette. L’attaccante del Torino ha un contratto che scade nel 2022 e con molta probabilità non rinnoverà. Questa situazione spingerà il presidente Urbano Cairo a venderlo in estate ad un prezzo più ragionevole rispetto alle sue idee iniziali. I granata puntano a monetizzare il più possibile e sull’attaccante c’è da registrare anche il fortissimo interesse del Milan. Discorso identico per il centravanti francese dell’Arsenal. Anche lui va in scadenza nel 2022 ma la sua avventura con la maglia dei Gunners sembra essersi conclusa. Lacazette vorrebbe restare in Inghilterra con il Tottenham che al momento sembrerebbe in pole ma se Tiago Pinto si presentasse con un progetto ambizioso il francese potrebbe cambiare idea. Non è da escludere che la Roma possa tentare il doppio colpo tenendo ben presente che i due arriverebbero a prezzo di saldo.