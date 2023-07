Calciomercato Roma, ceduto l’attaccante: visite mediche in corso

Calciomercato Roma, visite mediche in corso per Shomurodov

Eldor Shomurodov diventerà presto un calciatore del Cagliari. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’attaccante uzbeko sta svolgendo le visite mediche con la formazione sarda, per poi formalizzare il proprio passaggio alla corte di Claudio Ranieri. Al termine dei test di rito, infatti, il calciatore si recherà nella sede del club per firmare il contratto e iniziare la nuova avventura.

Shomurodov, le cifre del passaggio al Cagliari

La formula con la quale Eldor Shomurodov passerà al Cagliari è quella del prestito oneroso, fissato ad un milione di euro, con successivo diritto di riscatto a 9. Per quanto riguarda, invece, il versante stipendio, questo sarà diviso a metà tra le parti (50% al Cagliari, 50% la Roma). L’uzbeko, dunque, è chiamato a riscattarsi dopo due esperienze non brillanti con Roma e Spezia, dove ha disputato, sempre in prestito, l’ultima stagione.