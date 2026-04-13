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lunedì, Aprile 13, 2026
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Calciomercato Roma, cessioni obbligatorie: Champions o no, i conti devono quadrare

Di
Anna Rosaria Iovino
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roma calcio
ROBINIO VAZ E ANTONIO ARENA ( FOTO SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma, almeno per le uscite, è segnato. Alcuni dei nomi più importanti dovranno lasciare Trigoria entro il 30 giugno. Al di là del risultato finale della stagione in corso, Champions o no, la Roma dovrà far quadrare i conti. Per evitare il fairplay finanziario molti big dovranno lasciare la capitale.

Calciomercato Roma, le ultime da Trigoria

Il futuro della Roma è segnato. La qualificazione in Champions non cambierà i piani economici della Roma: le cessioni saranno necessarie al fine di rispettare i vincoli del fair play finanziario entro il 30 giugno. Entro il mese di giugno la società dei Friedkin dovrà generare almeno 60 milioni di plusvalenze, per farlo occorrono almeno due cessioni importanti. Tra i possibili nomi dei giocatori più esposti ci sono: Koné, Svilar, Ndicka e Pisilli. Non è incerto un possibile addio a Ziolkowski, mentre più difficile sembra essere la partenza di Wesley.

Nel caso di una qualificazione alla prossima Champions League, gli introiti, 50 milioni di euro, andrebbero ad incentivare il mercato in entrata. La Roma ha intenzione di chiedere il riscatto di Malen, al di là della qualificazione.

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