Calciomercato Roma, Dan Friedkin: “Lukaku? Grande colpo, siamo soddisfatti”

In occasione dei sorteggi di Champions League della stagione 2023/24, Dan Friedkin ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com: “È stato un grande mercato, siamo molto contenti. Lukaku? Si è davvero un gran colpo per noi”.

Il presidente giallorosso è contento del mercato

Secondo il proprio presidente, la Roma ha fatto un mercato per fare una grande stagione. Gli arrivi di Paredes, Aouar, Sanches, Kristensen, Llorente e l’ultimo in ordine temporale ma molto importante Big Rom hanno rinforzato una rosa che ora ha tutte le carte in regola per lottare per i primi quattro posti.