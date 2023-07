Calciomercato Roma, tre alternative per il centrocampo | I nomi

Tre nomi importanti per il centrocampo giallorosso

Calciomercato Roma, Frattesi resta la priorità

Chiusa la prima fase del mercato, legata alle cessioni, per la Roma comincia la seconda parte, quella degli acquisti. Due priorità per i giallorossi: l’attaccante, dato il brutto infortunio di Abraham, e un centrocampista. Per la ricerca di quest’ultimo, resta forte il nome di Davide Frattesi, priorità del club capitolino.

Calciomercato Roma, tre nomi se salta Frattesi

Ad ogni modo, con la forte concorrenza che insidia il passaggio del centrocampista neroverde in giallorosso, la società, secondo Il Messaggero, si tutela monitorando diverse alternative. Tre i nomi sul taccuino di Tiago Pinto, tutti profili internazionali: Marcel Sabitzer, 29enne del Bayern Monaco, Renato Sanches, 25enne del Paris Saint-Germain, e Daichi Kamada, 26enne svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, seguito anche dal Milan.