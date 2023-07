ESCLUSIVA – Repice: “Frattesi vuole la Roma. Vlahovic merita queste offerte, e Maxime Lopez è perfetto per il Napoli”

Francesco Repice, giornalista e radiocronista di fama Mondiale, è stato intervistato in esclusiva ai nostri microfoni per parlare delle big della serie A e di quello che faranno in questi mesi di mercato.

Repice: “Maldini e Massara hanno vinto uno scudetto, ora vediamo gli altri..”

E’ arrivata l’ufficialità per Brozovic, cosa ne pensa? E cosa succederà con Frattesi?

“Io non so cosa succederà per Frattesi, so solo che la Roma detiene il 30% del cartellino del calciatore del Sassuolo e ha già venduto due calciatori lì per 10 milioni(Volpato e Missori) e quindi sembrava impossibile che il club giallorosso non fosse in corsa aldilà delle parole dette risulta a tutti che voglia la Roma. La Roma non è la favorita ma è in corsa come le altre, più si alza il prezzo e più si alza la percentuale, quindi è in una posizione di forza”.

E proprio in chiave Roma si parla di Scamacca, Morata o Icardi…

“Se ne dicono tantissime, bisognerà vedere quali siano vere e quali no. Io penso che Mourinho e Tiago Pinto stiano cercando un calciatore che possa dare alla squadra quella percentuale di reti che quest’anno è mancata, e non bisogna pensare che Belotti possa fare una stagione come questa. Il “Gallo” non penso possa chiudere con 0 gol all’attivo anche il prossimo campionato e non può aver dimenticato come si fa gol visto che sono successe cose sfortunate per lui e nulla esclude però che possa fare un bel bottino di reti, vedremo quale sarà il candidato a stare lì davanti. Abraham a parte, vedremo quale sarà l’attaccante titolare della Roma, ammesso che il posto non sia di Belotti, difficilmente credo che questi nomi fatti non siano nella testa di Tiago Pinto”.

Venendo alla Juventus, si vocifera delle possibile cessioni di Vlahovic e Chiesa..

“Quando si parla di presunte sostituzioni bisogna parlare di offerte concrete che arrivino alla Juventus, che ha delle richieste pesanti per Chiesa e Vlahovic, che le merita. Bisognerà vedere se qualcuno è disposto a pagare le cifre che vuole il club bianconero, perchè le cifre le fa chi vende e non chi compra e poi pensare ad altro. Ripeto, bisognerà capire se qualcuno ha voglia e forza di prendere Vlahovic e Chiesa, ammesso che siano sul mercato, visto che non vedo dichiarazioni da parte della Juventus”.

Sul Milan…

“So che hanno cambiato modo di gestire il club, la gestione Maldini-Massara si è assicurata uno scudetto e una semifinale di Champions League, vedremo cosa saranno in grado di fare Moncada e gli altri”.

E’ arrivato Garcia al Napoli. Secondo lei Maxime Lopez e Ibanez potrebbero fare al caso del club allenato dall’allenatore ex Lione e Roma?

“Se tu vuoi tenere in rosa un calciatore che possa fare le veci di Lobotka, Maxime Lopez sarebbe un calciatore utile e che possa fare comodo al Napoli, così come sostituendo una delle mezze ali, a patto che Garcia voglia continuare con il suo 4-3-3. Il francese è un vertice basso che però può giocare anche più avanti, sarebbe un acquisto azzeccato. Ibanez a sostituire Kim la vedo dura, se effettivamente fosse lui. Il brasiliano è limitatamente alla fase difensiva e non ad altro però resta un buon difensore”.