Calciomercato Napoli, Garcia ha richiesto il francese: gioca in Bundesliga

Il Napoli sta cominciando a muovere i primi passi importanti sul mercato. Rudi Garcia ha già individuato un suo pupillo per il centrocampo e lo avrebbe fatto notare anche alla dirigenza partenopea. Si tratta di Lucas Tousart, centrocampista francese dell’Hertha Berlino con cui il ragazzo non sta vivendo certamente un’esperienza indimenticabile. Il club tedesco, infatti, è retrocesso arrivando ultimo in Bundesliga nella stagione appena passata.

La proposta del Napoli al club tedesco

Garcia lo allenò a Lione dove Tousart fece una grande annata per poi passare all’Hertha Berlino per 25 milioni di euro. Il club tedesco avrebbe chiesto al Napoli lo scambio con Diego Demme più tanti milioni a proprio favore. I partenopei non sono disposti a spendere tanto per il giocatore e avrebbe deciso di chiedere il francese in prestito. Formula che però è stata subito declinata dall’Hertha Berlino.