Calciomercato Roma, un ex Milan per la difesa

Mou lo ha già allenato al Manchester United

Arriva dall’Inghilterra la nuova suggestione per la difesa della Roma, e in particolare per la fascia destra: posizione nella quale Rick Karsdorp è costretto a fare gli straordinari dato che il suo sostituto, Reynolds, non si è finora dimostrato all’altezza. Thiago Pinto sta quindi valutando anche Diogo Dalot, terzino di 22 anni, che l’anno scorso è stato in Italia, al Milan. Come l’anno scorso, il terzino portoghese potrebbe sbarcare nel bel paese in prestito con diritto di riscatto

Dalot, come detto, gioca a destra, ma nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro. In più, il laterale sarebbe anche gradito a Mourinho: l’allenatore giallorosso ha infatti avuto Dalot proprio durante la sua esperienza al Manchester United e fu proprio lui, a 19 anni, a farlo debuttare con i Red Devils.