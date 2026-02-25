Calciomercato Roma, idea Vicario come post Svilar

Svilar continua a essere uno dei giocatori più brillanti della Roma. Il portiere serbo a suon di parate e ottime prestazioni ha catturato l’attenzione di alcune big inglesi. Come riportato dalla Stampa, i club della Premier hanno messo nel mirino il calciatore e non sono da esclude offerte da ben 60 milioni durante la prossima estate. Motivo per cui, i giallorossi starebbero cominciando a pensare alle contromisure.

Calciomercato Roma, i profili nella lista giallorossa

Vicario è il nome più caldo. Il club capitolino ha chiesto informazione al Tottenham per il portiere, ma su di lui c’è anche l’Inter che sembra essere in vantaggio, alcune voci di mercato parlano di una trattativa sui 20 milioni tra i neroazzurri e gli Spurs. Come alternativa la dirigenza giallorossa starebbe valutando Tzolakis dell’Olympiacos. Il greco è un prodotto della primavera del club ateniese e la Roma potrebbe essere la giusta occasione per la sua carriera. Nel frattempo, i giallorossi preparano il big match contro la Juventus per consolidare il quarto posto.