Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Roma, idea Vicario come post Svilar

Calciomercato Roma, idea Vicario come post Svilar

La roma segue il portiere, ma occhio alla concorrenza...

Di
Vittorio Lippolis
-
84
nazionale italiana di calcio
GUGLIELMO VICARIO ( FOTO FORNELLI/KEYPRESS )

Svilar continua a essere uno dei giocatori più brillanti della Roma. Il portiere serbo a suon di parate e ottime prestazioni ha catturato l’attenzione di alcune big inglesi. Come riportato dalla Stampa, i club della Premier hanno messo nel mirino il calciatore e non sono da esclude offerte da ben 60 milioni durante la prossima estate. Motivo per cui, i giallorossi starebbero cominciando a pensare alle contromisure.

Calciomercato Roma, i profili nella lista giallorossa

Vicario è il nome più caldo. Il club capitolino ha chiesto informazione al Tottenham per il portiere, ma su di lui c’è anche l’Inter che sembra essere in vantaggio, alcune voci di mercato parlano di una trattativa sui 20 milioni tra i neroazzurri e gli Spurs. Come alternativa la dirigenza giallorossa starebbe valutando Tzolakis dell’Olympiacos. Il greco è un prodotto della primavera del club ateniese e la Roma potrebbe essere la giusta occasione per la sua carriera. Nel frattempo, i giallorossi preparano il big match contro la Juventus per consolidare il quarto posto.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598