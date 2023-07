Calciomercato Roma, il Bayern cede Sabitzer | Ma resterà in Bundesliga

Marcel Sabitzer è pronto a lasciare il Bayern Monaco e a trasferirsi al Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky Sport Deutschland, mancherebbe poco per chiudere l’affare, visto che sono ottimi i rapporti tra i due club tedeschi, che in questi anni hanno battagliato sia per i primi posti che per il mercato. Nella lista di Tiago Pinto non restano che Wijnaldum e Renato Sanches, che potrebbero sbarcare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto.