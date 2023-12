Calciomercato Roma, si stringe per regalare a Mourinho un difensore. Sempre calda la pista Bonucci. Come riporta il corriere dello sport, i contatti tra l’entourage del difensore e i dirigenti della Roma non si sono interrotti nemmeno durante le festività. Il difensore vuol tornare in Italia, l’esperienza in Germania non è certamente delle migliori, l’ipotesi Roma è sempre più probabile.

Bonucci occasione low cost per la Roma

Un’occasione low cost ed un giocatore d’esperienza utile a Mourinho a caccia del vice Smalling sempre fermo ai box. Sarà Bonucci il rinforzo per la difesa?