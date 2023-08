Calciomercato Roma, Marcos Leonardo la prima scelta: ecco le alternative

Per Marcos Leonardo, i giallorossi, hanno garantito tutte le condizioni richieste dal Santos (12 milioni più 6 di bonus). Il club brasiliano aveva promesso al giocatore il via libera nel caso in cui la Roma avesse raggiunto le richieste economiche. Al momento, però, il Santos è quart’ultimo e ha già fatto due cessioni importanti. Per questo il club sta bloccando tutto per evitare contestazioni. Il giocatore sta comunque spingendo per la cessione e non si è allenato.

Calciomercato Roma, contatti per Zapata e Muriel

Nel caso dovesse arrivare il brasiliano si punterebbe anche Zapata dell’Atalanta per una questione di caratteristiche. Nel caso contrario, si andrebbe su Muriel. Per il primo i bergamaschi non aprono al prestito mentre per il secondo l’operazione a titolo definitivo sarebbe già impostata a 5 milioni più 1 di bonus.