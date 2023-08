Calciomercato Roma, Matic verso l’uscita: trovato il sostituto

È ufficialmente scoppiato il caso Matic in casa Roma. Il serbo starebbe meditando l’addio ai giallorossi per accettare l’offerta dei francesi del Rennes a meno di due settimane dall’inizio del campionato di Serie A, che vedrà la squadra di José Mourinho affrontare la Salernitana durante la prima giornata.

Calciomercato Roma, eco il centrocampista che sostituirà Matic

In attesa di definire il futuro del mediano serbo Nemanja Matić, la Roma, grazie al lavoro del general manager Tiago Pinto e di altri componenti del club, si muove sul mercato in ottica entrate, dopo la corposa cessione di Roger Ibanez in Arabia Saudita. Oltre a Renato Sanches, in caso di cessione del serbo, arriverebbe un altro centrocampista. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, è stato proposto alla società giallorossa Tanguy Ndombele, ex Napoli attualmente al Tottenham. Valutazioni in corso da parte dei capitolini.