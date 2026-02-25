Calciomercato Roma, occasione Kabak a zero

Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Interesse della Roma per il Turco

Vittorio Lippolis
serie a enilive 2025 2026: roma vs napoli
LA CURVA SUD I TIFOSI DELLA ROMA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Novità nel mercato della Roma. Come riporta il quotidiano tedesco FussballDaten.de, il club capitolino starebbe seguendo Kabab. Il difensore dell’Hoffenheim è in scadenza il prossimo giungo, e i giallorossi potrebbe già muoversi per guadagnare terreno nell’eventuale operazione, sopratutto a causa delle concorrenza.

Calciomercato Roma, i club interessati a Kabab

Il classe 2000 starebbe anche nel mirino del Milan, West Ham ed Everton. Sono sopratutto i Toffees a seguire maggiormente il turco. Il club inglese considera il difensore un profilo solido da ingaggiare a parametro zero, anche grazie alle sue precedenti esperienze in Premier, rispettivamente nel Liverpool e Norwich. Quindi, la Roma deve cerare di muoversi il prima possibile per anticipare le altre squadre nel caso si aprisse una trattativa.

