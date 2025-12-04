Calciomercato Roma, occhi su Fabio Silva

Il portoghese nel mirino di Roma e Juventus

La Roma è a lavoro per risolvere l’emergenza in attacco. Gasperini necessita di un nuovo centroavanti considerando le prestazioni non proprio eccezionali di Dovbyk e Ferguson. Tra i vari nomi spunta quello di Fabio Silva del Borussia Dortmund. A riportarlo è Il corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, la proposta dei giallorossi

Il club capitolino vorrebbe puntare sul prestito con diritto di riscatto – obbligo nel caso la Roma si qualifichi alla Champions League – nella trattativa. D’altro canto la dirigenza tedesca vorrebbero un acquisto a titolo definitivo per circa 25 milioni. Inoltre, sull’attaccante portoghese ci sarebbe anche la Juventus, in cerca di un centravanti dopo lo stop di Vlahovic. Secondo le indiscrezioni, la Vecchia Signora imposterebbe la trattati con la stessa formula dei giallorossi. Per adesso l’operazione sembra in salita, a causa del volontà del Borussia Dortumund di non cedere in prestito il calciatore, ma con l’apertura del mercato la situazione potrebbe evolversi a favore di Roma e Juventus.