Roma, l’annuncio del giocatore: “A giugno vedremo cosa succederà”

Javier Pastore è sbarcato nella Capitale nel 2018. In due stagioni e mezzo ha giocato davvero pochissimo visto che ha totalizzato appena 32 presenze e messo a referto 4 gol e 3 assist. Poco rispetto a quello che si aspettava la dirigenza giallorossa e adesso la sua permanenza appare essere in bilico. Il classe 1989 è stato vittima di molti infortuni che hanno rallentato la sua crescita e la possibilità di giocare con costanza. In questa stagione non è ancora sceso in campo ma Pastore sembra aver recuperato dopo l’operazione a cui si è sottoposto per i problemi alle spalle e all’anca che lo attanagliavano da tempo. L’ex Palermo si candida a vivere un finale da protagonista e potrebbe essere una risorsa in più per Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, Pastore torna in Argentina?

La Roma potrebbe decidere di cederlo al termine della stagione pur considerando che l’argentino ha ancora due anni di contratto. I continui infortuni non permettono ai giallorossi di avere un’arma in più da utilizzare. Nelle ultime ore è stato accostato al Talleres, squadra che poi lo ha lanciato nel calcio che conta. A tal proposito il trequartista ha parlato cosi ai microfoni di MundoD: “Ci siamo già parlati molto quest’anno, hanno provato di tutto per provarmi a prendere già a gennaio, ma per ora non si può fare nulla. La mia situazione alla Roma non è semplicissima. A giugno si riaprirà tutto e vedremo cosa succederà con il club, visto che sono ancora legato da due anni di contratto”.

Ha aggiunto: “Il desiderio di tornare in Argentina c’è sempre, ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Adesso non è il momento giusto, visto che nell’ultimo anno non ho giocato e non ho ritmo. Fortunatamente adesso mi sento bene, ma voglio sentimi attivo e in condizione per tornare dove voglio giocare”.

