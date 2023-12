Come emerge dall’editoriale odierno di Ivan Zazzaroni ne il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe effettuato un sondaggio per Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen, vedendosi respinta la propria proposta.

I Friedkin si guardano intorno

Nei giorni scorsi “qualcuno ha avvicinato Xabi Alonso a Colonia per valutarne la disponibilità a sedere sulla panchina in caso di divorzio dal portoghese“, con il tecnico spagnolo che però sarebbe vicino al Bayern Monaco. Resta di fatto che la società giallorossa inizia a muoversi in tal senso, cercando alternative all’attuale allenatore.