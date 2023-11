Calciomercato Roma, Pimenta su Marcos Leonardo: “Prezzo fissato. La palla ora passa a Pinto”

Mancano poche settimane al mercato e Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo continua a rincarare la dose sul suo assistito brasiliano, che piace a Napoli e Milan, ma soprattutto alla Roma del GM Tiago Pinto.

Pimenta: “Marcos Leonardo? Sarebbe da chiederlo alla Roma”

Queste le parole della nota procuratrice di mercato ai microfoni di Sky Sport e presente al Summit Football Summit: “Sarebbe una domanda da fare alla Roma, ci sarà Tiago Pinto oggi pomeriggio. Quello che posso dire è che il giocatore è pronto a partire e stavolta c’è un prezzo fissato, non ci sarà bisogno di trattative lunghe, è stato raggiunto il giusto accordo col Santos. Doveva restare quest’estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile per aiutare la squadra e ora è pronto per partire”.