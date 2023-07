Calciomercato Roma, Pinto riparte dagli esuberi: l’attaccante verso il Cagliari

Sono giorni di fuoco per Tiago Pinto, che oltre alle voci riguardante Morata, dovrà risolvere anche il problema esuberi. La lista è lunga partendo da Shomurodov, passando per Vina e finendo con Karsdorp. Proprio nel primo caso pare ci sia l’interessamento di una delle neo promosse in Serie A.

Calciomercato Roma, il Cagliari vuole Shomurodov

Contatti in corso tra Roma e Cagliari per Shomurodov. I due club stanno discutendo per il prestito con diritto di riscatto del giocatore. C’è fiducia per trovare un’intesa. Intanto Pinto, anche se in prestito, comincia a fare spazio in rosa per nuovi giocatori.