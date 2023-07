Calciomercato Roma, primi contatti con lo spagnolo: pronto un quadriennale

In attesa di Scamacca, la Roma prova il colpo grosso. Come raccontato da calciomercato.com l’obiettivo numero uno per Mourinho è sempre stato Alvaro Morata. Sia il tecnico che Dybala hanno convinto quasi da subito lo spagnolo che ha voglia di tornare in Italia e vede nella capitale una buona destinazione anche per la famiglia.

Calciomercato Roma, le cifre per Morata

Il principale ostacolo era lo stipendio di Morata che col rinnovo all’Atletico era arrivato a 6 milioni a stagione. Pur di tornare in Italia, però, l’attaccante sarebbe disposto a ridursi qualcosa. La Roma è pronta a offrire un quadriennale da 4,5 milioni più bonus, che potrebbero bastare.