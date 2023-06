Calciomercato Roma, sfida all’Inter e al Milan per l’attaccante

Dopo il rinnovo di Andrea Belotti, la Roma cerca altri rinforzi per quel che concerne il reparto offensivo, in primis per soppperire all’assenza di Abraham che resterà ai box fino al prossimo anno. In virtù di ciò, il giornale Kicker.de asserisce che la Roma avrebbe espresso il proprio interesse per Dodi Lukebakio, attaccante mancino dell’Hertha Berlino.

Calciomercato Roma, i giallorossi sull’attaccante, Tiago Pinto ci prova

Inter e Milan anch’esse avevano fatto un sondaggio per l’attaccante belga, il cui cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Le squadre europee che si sono interessate a lui, invece, sono Villarreal e i francesi del Lione, ques’ultimi in pole position per l’acquisto del 25enne che nella passata stagione ha realizzato 11 goal in 32 partite giocate in Bundesliga.