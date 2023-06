Calciomercato Roma, occhi sul terzino: Pinto guarda in casa Tottenham

Continua a osservare giocatori in giro per l’Europa Tiago Pinto. Soprattutto si sta cercando un terzino in grado di sostituire Spinazzola che ha il contratto in scadenza e non rinnoverà. L’ex Juve e Atalanta piace molto in Arabia Saudita e sia lui che la società giallorossa dovranno fare le loro valutazioni. Tra i possibili sostituti dell’azzurro c’è Ben Davies, terzino di proprietà del Tottenham che Mourinho conosce molto bene.

Ben Davies, l’uomo in più per Mourinho

Il classe ’93 nasce, nella sua carriera calcistica, come terzino ma negli ultimi anni ha giocato spesso da centrale di difesa, soprattutto con Conte. La sua duttilità tattica consente al tecnico portoghese di cambiare schema a seconda delle situazioni di gioco.