Calciomercato Roma, si aspetta la chiusura per Lukaku | Tiago Pinto predica calma

Roma e Chelsea continuano a trattare per Lukaku

I vertici della Roma sono da ieri a Londra per trattare il passaggio di Romelu Lukaku in giallorosso: nonostante le parole dell’attaccante rilasciate ad un portale belga, la chiusura dell’operazione non sembra ancora essere imminente.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto smentisce l’arrivo di Lukaku domani

Come riportato da Sky Sport, Tiago Pinto avrebbe smentito che il calciatore possa arrivare domani nella Capitale. Nel frattempo, è terminato il primo incontro tra la Roma e il Chelsea per il belga: c’è ancora distanza tra le parti e la volontà è quella di chiudere a 5 milioni di euro mentre la richiesta del Chelsea è più elevata. Le parti continueranno a trattare con ottimismo.