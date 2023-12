Bonucci–Roma, matrimonio destinato a essere rimandato? Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de “Il Tempo”, nelle ultime ore ci sarebbe stato un rallentamento nella trattativa legata all’ex calciatore della Juventus, con diverse riflessioni fatte da Josè Mourinho e della dirigenza giallorossa così come la piazza di Roma che non vuole il calciatore visto il passato trascorso in bianconero.