In queste ore in casa Roma torna di moda l’idea Leonardo Bonucci, che visti i problemi in difesa della squadra di Mourinho potrebbe sbarcare in giallorosso firmando un contratto di 18 mesi dopo che le cose con l’Union Berlino non stanno procedendo benissimo.

Calciomercato Roma, Bonucci sempre più vicino ma..

Il difensore ex Juventus ha ricevuto anche il benestare di Luciano Spalletti, ct della Nazionale considerato che il calciatore ha voglia di giocare l’ultima competizione di prestigio con la Nazionale, ovvero Euro 2024. Non c’è solo il nome di Bonucci per la difesa perchè secondo quanto riportato da Longari, giornalista di Sportitalia, i giallorossi starebbero lavorando a due alternative. “Roma capitolo difesa: oltre ai contatti con l’entourage di Bonucci, i giallorossi stanno valutando altri nomi per la retroguardia di Mourinho. Tra i profili più apprezzati ci sono Chalobah del Chelsea e Demiral dell’Al Ahli”. Questo il tweet del noto giornalista.