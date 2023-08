Calciomercato Roma, tutta la dirigenza a Londra: Lukaku molto vicino

La presenza di Dan Friedkin a Londra anche in queste ore è il sigillo finale, come già avvenuto nel blitz per portare Mourinho a Roma. Nell’operazione Lukaku decisivi i rapporti ottimi fin dall’inizio tra le due proprietà e la loro volontà di chiudere l’affare.

Calciomercato Roma, anche la CEO in Inghilterra

Arrivate a Londra anche Lina Souloukou, CEO della Roma, e Anna Rabuano, Chief of Financial Planning giallorosso. Segnale importante di come oggi possa essere il giorno in cui la Roma voglia formalizzare l’operazione. Previsto presto incontro tra le parti. Dan Friedkin è a Londra dalla giornata di ieri. Anche Romelu Lukaku dovrebbe essere presente.