Calciomercato Roma, tutto pronto per Marcos Leonardo: decide il Santos

In Brasile continua il braccio di ferro tra Marcos Leonardo, che anche ieri non si è allenato, e il Santos. L’attaccante fa pressione per essere lasciato libero di andare alla Roma: è quello che dirà nelle prossime ore al nuovo allenatore dei brasiliani, Diego Aguirre, che ieri nella conferenza di presentazione ha chiuso alla sua cessione. “Ho davvero bisogno di lui” ha detto.

Calciomercato Roma, l’offerta per il Santos

Roma al lavoro per rinforzare l’attacco. Per quanto riguarda Marcos Leonardo, i giallorossi hanno garantito tutte le condizioni richieste dal Santos (12 milioni più 6 di bonus). Il club brasiliano aveva promesso al giocatore il via libera nel caso in cui la Roma avesse raggiunto le richieste economiche.