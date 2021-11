Calciomercato Roma, ecco l’alternativa a Zakaria

Tiago Pinto sta lavorando duramente per garantire a Mourinho una Roma competitiva.

Continua il mercato della Roma. Dopo essere stata la regina dello scorso mercato la Roma, viste anche le continue richieste di Mourinho vuole di nuovo investire nella sessione di gennaio.

Il tecnico portoghese ha chiesto come priorità un regista di centrocampo che possa integrarsi sia con Veretout che con Cristante visto che a Mourinho non convincono a pieno Darboe, Villar e Diawara, che finiranno sul mercato. Lo Special One vorrebbe poi un centrale di difesa viste le condizioni fisiche non ottimali di Smalling e un ricambio a destra come vice Karsdorp.

Roma, è Grillitsch l’obiettivo a centrocampo

Tiago Pinto dovrà probabilmente rinunciare a Zakaria visto che sul giocatore svizzero ci sono numerosi top club come Barcellona, Manchester City e Juventus, che sarebbero disposti a prendere il giocatore a giugno per garantirgli un ingaggio maggiore.

Il manager giallorosso ha quindi l’alternativa pronta, con Tiago Pinto che pensa quindi a Grillitsch, centrocampista Florian Grillitsch, 26enne dell’Hoffenheim che ha deciso di non rinnovare con il club tedesco. Il giocatore, che fino ad poco tempo fa il club tedesco valutava 15 milioni di euro, ora si può prendere con molto meno visto che ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo.