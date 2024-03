Calciomercato, Schira: “Credo che il Napoli venderà Osimhen. Il Psg la società più pronta ad investire”

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato a “Radio Crc” nella trasmissione “Si Gonfia la Rete” sul futuro di Osimhen, ecco le sue dichiarazioni.

Calciomercato Napoli, su Osimhen tante big europee, ma il nigeriano vorrebbe la Premier

“E’ vero che il rendimento di Osimhen non è quello dello scorso anno, ma credo che alla fine il Napoli lo venderà e che quelle società che hanno messo gli occhi sul nigeriano pensano ancora a lui. Il Chelsea e il Psg lo vorrebbero e anche il Manchester United pensa a lui e queste società non hanno problemi a sborsare 130 milioni o giù di lì. Il segnale che arriva lato Calenda è che Osimhen preferirebbe andare in Premier più che tornare in Francia, ma alla fine ci si lascia sedurre anche perché il Psg è un grande club e Parigi è una grande città. Il Psg deve colmare la partenza di Mbappè per cui ritengo sia la società più pronta ad investire”.

Sull’eventuale sostituto: “Il Napoli sta seguendo vari attaccanti, ma molto dipenderà da chi sarà l’allenatore. Zirkzee è un nome atipico, lo prenderei subito e credo che tutti i grandi club dovrebbero guardare a lui e il Napoli è una big. Con Calzona credo serva un giocatore che attacchi di più la profondità, Gimenez lo vedrei bene, è più quel numero 9 affine al suo gioco”.