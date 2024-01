Calciomercato Serie B: Il Pisa su Luca Moro, la Ternana si aggiudica Corazza, il Bari su La Mantia

Il Pisa dopo aver tesserato Bonfanti, è in pole per Luca Moro

Pisa scatenato, dopo aver ufficializzato l’attaccante Bonfanti dal Modena a titolo definitivo, pare essere in vantaggio per Luca Moro attaccante di proprietà del Sassuolo ma attualmente allo Spezia. Lo Spezia e Luca D’Angelo però non vorrebbero privarsi dell’attaccante ex Catania, sarà un braccio di ferro fino alla fine.

La Ternana ha definito il passaggio del difensore Corazza dal Bologna, mentre il Bari sembra essere in pressing per l’attaccante La Mantia di proprietà della Spal ma attualmente alla Feralpisalò. Infine George Puscas è in uscita dal Genoa, su di lu ici sono il verona, ma anche Bari e Pisa sono in lizza.