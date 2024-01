Calciomercato Serie B: la Sampdoria insiste su Moro, Bologna pressing per Canestrelli, il Como Su Haye

La Sampdoria vuole Moro dal Sassuolo

La Sampdoria in pressing per avere Moro dal Sassuolo, trattative non semplici per il club blucerchiato sopratutto in entrata in quanto ha indice di liquidità negativo ed ha bisogno di vendere. IL Bologna dopo aver ceduto Bonifazi al Sassuolo ha chiesto informazioni al Pisa per avere il difensore centrale Canestrelli che ha disputato una buona prima parte di stagione in maglia nerazzurra. Il Como ha inviato un’offerta all’Herenveen per il centrocampista Thom Haye, la trattativa sembra essere ben avviata, mentre sul fronte uscite Cerri andrà all’Empoli che potrebbe cedere in prestito l’attaccante Stiven Shpendi.

Il Pisa sta per definire le cessioni di Tourè e Loria allo Spezia, sul fronte entrate siamo al rush finale per il centrocampista della Fiorentina Amatucci.