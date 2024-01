Calciomercato Serie B: Moro ha scelto la Samp, il Palermo insiste per Caso, Pisa Tourè in uscita

La Sampdoria ha scelto Moro dal Sassuolo

La Sampdoria ha opzionato Luca Moro, attualmente allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo, ma prima deve vendere in quanto ha indice di liquidità negativo. Il Palermo sembra aver messo la freccia su Mimmo Caso del Frosinone, anche se la Cremonese non sembra intenzionata a cedere il gioiello ex Genoa.

Il Pisa sta per cedere Tourè allo Spezia, l’ex Juventus troverà il suo ex allenatore Luca D’Angelo, i nerazzurri hanno in uscita anche il difensore Leverbe. In entrata il club toscano ha un difensore ed un centrocampista e forse anche un attaccante se si riuscirà a cedere Moreo.