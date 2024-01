Calciomercato Serie B: Scaglia Al Sudtirol, la Ternana su Faticanti e Carboni, il Bari si regala Kallon e Baez.

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo

Il Sudtirol tessera il difensore Scaglia che era in uscita dal Como, contratto fino al 30 giugno 2025. La Ternana sta per piazzare due colpi di mercato, il centrocampista FAticanti dal Lecce e CArboni terzino sinistro in prestito dall’Inter.

Il Bari ridisegna l’attacco, è fatta per Kallon dal Verona, mentre domani sarà la giornata decisiva per Baez del Frosinone, non prima di aver effettuato una visita di controllo.

Infine il Pisa sta per cedere il centrocampista Tourè allo Spezia con la formula del prestito ed obbligo di riscatto ad 1 milione in caso di salvezza del club ligure, mentre il Palermo tenta lo scambio con il Brescia di Cistana e Soleri.